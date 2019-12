Col Natale arriva il Drink-Ink targato “Walhalla in Tour 2019”

Il Natale è quasi alle porte e Walhalla Cocktail Bar, in veste di “Walhalla in Tour”, ha organizzato un evento molto particolare per questa domenica, in via Italia a Biella. In collaborazione con Mano libera Tattoo, dalle ore 15 alle 19 Walhalla sarà posizionato proprio all’altezza dello studio (via Italia 50) in cui preparerà vin brûlé e varie bevande calde.

“Sarà un'occasione per farci gli auguri sorseggiando un buon vin brûlé e per regalarci un Tattoo prima dell’arrivo del Natale” commenta Francesco Pogni, titolare del Walhalla. Per l’occasione infatti, ci sarà la possibilità di scegliere un tatuaggio tra i bozzetti creati apposta da Giuly e Giangi, da realizzare sul momento. Sarà presente anche un Babbo Natale "particolare".

