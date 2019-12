“Il Natale è con noi…” e bussa alle porte de Gli Orsi: da dicembre tante soprese e novità a tema.

Ormai al Parco Commerciale Gli Orsi è proprio il caso di dirlo: it’s Christmas time! Con l’arrivo del periodo più atteso e più magico dell’anno, lo shopping center si veste “a festa” per festeggiare insieme. Un meraviglioso albero gigante nella piazza esterna, orsacchiotti luminosi, varchi a forma di stelle…le tradizionali e scintillanti luminarie contribuiranno a rendere l’atmosfera in Galleria ancora più speciale. E non solo! Il Centro ha organizzato, per tutta la durata delle festività, numerose attività a tema dedicate a grandi e piccini.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio i visitatori de Gli Orsi potranno dare prova della loro generosità donando giocattoli nuovi o usati per i bambini meno fortunati. IO CI RIGIOCO, la raccolta in collaborazione con l’associazione “La Banca del Giocattolo”, sarà una preziosa occasione per immergersi nello spirito natalizio compiendo una buona azione e diventare davvero “un po' più buoni”. Inoltre, tutte le domeniche di dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, si potrà partecipare al cosiddetto BATTESIMO DELLA SELLA, un’incredibile esperienza per tutti i bimbi in visita a Gli Orsi che vorranno provare gratuitamente l’emozione di cavalcare pony veri. La straordinaria attività in collaborazione con il Centro Equestre Mottalciata A.s.d, una struttura di equitazione immersa nella natura biellese, permetterà a tutti i piccoli visitatori di vivere un’avventura per molti completamente nuova e speciale.

Dal 14 al 24 dicembre, inoltre, sarà possibile partecipare ad AFFERRA IL NATALE un vero e proprio “acchiappa peluches” sovradimensionato, in cui i visitatori che esibiranno almeno uno scontrino della giornata in corso, verranno equipaggiati a dovere per “agguantare” e afferrare letteralmente pacchi regalo e gadget dimostrando in tutti i sensi il proprio “slancio” e abilità. L’attività sarà aperta dal lunedì al venerdì ore 16.00 - 19.00 mentre durante il weekend e nei giorni 23 e 24 dicembre seguirà l’orario 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00. “Il Natale è con noi…” e le sorprese a Gli Orsi non finiscono qui!

A coronare la magica atmosfera di festa, il 22 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, arriverà Babbo Natale pronto ad accogliere sulla sua slitta i bambini, dispensando dolci e sorrisi e facendo ancor più sentire a tutti, il calore unico del Natale.