Biella, i pandorini del Leo Club Italia a sostegno degli enti di primo soccorso nazionali

Il Leo Club Biella segnala che sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre si svolgeranno le giornate del Tema Operativo Nazionale del Leo Club Italia, occasione in cui tutti i Leo club della Penisola scenderanno in piazza contemporaneamente per la raccolta fondi da destinare al progetto “Leo for Safety & Security”. Ciascun Club donerà un “Kit Leo” destinato al potenziamento e al miglioramento degli equipaggiamenti, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza degli Enti di Primo Soccorso Italiani e delle strutture private simili. Chiunque desiderasse contribuire potrà recarsi presso la nostra Casetta di Natale in via Italia, dinnanzi al Battistero, dove in cambio di una libera offerta saranno disponibili i nostri tradizionali pandorini, oltre a un bicchiere caldo di vin brulé. Vi aspettiamo numerosi.