A Tavigliano tutti a tavola per la Cena degli Auguri

A Tavigliano è tutto pronto per la tradizionale Cena degli Auguri, in programma sabato 14 dicembre al salone polivalente, a partire dalle 20. “Un evento – spiegano gli organizzatori – nato con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle scuole e alle associazioni presenti in paese”. Dopo un aperitivo di benvenuto, il menù è formato da piatti variegati della tradizione con antipasti, primi, secondi e dolci. La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 11 dicembre ai numeri: 3386313023 o 3468403692.