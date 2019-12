Sente un forte odore di gas e lancia subito l'allarme. Il fatto si è verificato ieri sera, 9 dicembre, poco dopo le 19.30, in via XX Settembre, a Biella. Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno individuato la perdita (proveniente da un alloggio disabitato) e risolto in poco meno di un'ora il problema.