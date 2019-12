Ladri ancora in azione nel Biellese: colpi in appartamento a Vergnasco e azienda a Benna

Un alloggio e un'azienda sono finiti nel mirino dei ladri, rispettivamente a Cerrione e Benna. Nel tardo pomeriggio di ieri 9 dicembre i ladri hanno approfittato dell'assenza della proprietaria 45enne per entrare nella sua abitazione in via Monte Bianco a Cerrione. Dopo essere saliti al primo piano, i malviventi hanno rotto un vetro di una porta finestra nel retro della casa, sono entrati e hanno portato via, non prima di mettere completamente a soqquadro l'alloggio, diversi oggetti di bigiotteria. La donna, al suo rientro, spaventata, ha allertato immediatamente i carabinieri che indagano.

Furto per certi versi anomalo o semplicemente per ladri non della zona visto che la Novatea di Benna non producono o commercializzano merce di valore. L'altra notte i malviventi hanno tentato a colpi di mazza di abbattere un muro dell'azienda per poi accedere all'interno. Presumibile questa azione che ha creato solo danni per eludere l'eventuale sistema di allarme. "E' strano che siano venuti a farci visita i ladri -commenta il titolare Luca Durando-, non teniamo denaro in contante e i nostri sono prodotti a basso prezzo. Forse erano convinti di trovare chissà cosa ma non abbiamo neanche rame. Ringrazio comunque la ditta di sorveglianza, grazie a loro il furto è stato sventato". Ad allertare i carabinieri, infatti, è stato proprio un addetto ma all'arrivo dei militari purtroppo i malviventi si erano già dati alla fuga. Probabile ora un controllo alle videocamere di sorveglianza posizionate in zona. Già quest'estate la Cosmotex, azienda vicina alla Novatea era stata oggetto di furto a metà maggio: allora erano stati rubati diversi motori per un notevole danno economico.