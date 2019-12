Biella: A fuoco alloggio, uomo tratto in salvo dai Vigili del Fuoco

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa quando, intorno all'una di oggi 10 dicembre, hanno visto un intenso fumo provenire da un alloggio di piazza Fiume a Biella. Il tentativo di farsi aprire dall'uomo che sentivano lamentarsi all'interno è risultato vano fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco. I ragazzi della squadra di Biella hanno immediatamente soccorso il malcapitato rimasto intossicato dai fumi dell'incendio, che pare si sia sviluppato in camera da letto, ed hanno prontamente impedito che le fiamme si propagassero al resto delle stanze. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno preso in carico l'uomo per condurlo in Ospedale. Al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni ne' sulle cause dell'incendio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.