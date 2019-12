Dopo quattro giorni di appuntamenti il coro Enkopping torna in Svezia

Dopo quattro giorni di intensi appuntamenti e di allegri momenti conviviali hanno fatto ritorno in Svezia le ragazze del “Coro Santa Lucia” di Enköping. Con un’ultima esibizione nella piazza del paese, nel pomeriggio di Domenica 8 Dicembre hanno lasciato Ronco Biellese alla volta dell’aeroporto di Linate.

La loro presenza è iniziata con un’esibizione presso la casa di riposo “Soggiorno il Giardino” seguita da un momento conviviale presso l’oratorio San Michele dove hanno incontrato la popolazione e gustato le specialità culinarie preparate dalle cuoche dell’oratorio. Accompagnate da splendide giornate di sole, hanno potuto ammirare le montagne innevate del Biellese, al rientro da una visita al centro commerciale gli Orsi e dai mercatini di Natale del Ricetto di Candelo, e il verde delle nostre vallate salendo verso Trivero, dove, al Santuario della Brughiera accolte da Don Dino Lanzone, si sono esibite nella chiesa gremita di fedeli. Sabato 7 Dicembre hanno preso parte al “raduno invernale registro Volvo 240” e hanno raggiunto Oropa con il corteo di macchine.

Sempre suggestiva l’esibizione nella Basilica Antica che si è tenuta al termine della Santa Messa delle 16,30. Le ragazze, accompagnate dal suono dell’arpa di Elena Straudi, hanno saputo riscaldare i cuori ai numerosi presenti. Non meno suggestiva e carica di emozioni è stata l’esibizione durante l’inaugurazione del “Presepio della Migrazione” realizzato dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, presso la chiesa dei santi Grato ed Eusebio a Pettinengo Cantone Gurgo. L’ultimo appuntamento il coro lo ha riservato al Gruppo Alpini di Ronco Biellese che proprio nella giornata dell’8 Dicembre celebra la sua festa annuale. Nella bella cornice dell’oratorio di San Defendente si è concluso questo momento di scambio e arricchimento culturale con le parole del Sindaco Carla Moglia e della presidente della Pro Loco Michela Botta che hanno sottolineato come la presenza del coro è stato il miglior modo per preparaci a vivere le feste natalizie in serenità e amicizia. A Nenne Rey e a Kerstin Maurd il compito di iniziare a lavorare per l’edizione del 2020.