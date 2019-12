Invecchiamento cutaneo del viso: il Dott.Paris di BeautyMed illustra il Trattamento 5-ALA

Curare la bellezza e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è la missione di BeautyMed, il centro del Dott. Domenico Paris di Chiavazza, in via della Vittoria 31. I trattamenti a disposizione di tutti i clienti sono studiati con cura nel centro e adottati solo se estremamente efficaci e convincenti. Oggi si parla di invecchiamento cutaneo nella zona del viso e del trattamento 5-ALA. Il Dott. Paris spiega il suo funzionamento, in cosa consiste e i miglioramenti oggettivi che trarra la cute del viso.

“Trattamento 5-ALA nasce dalla ricerca Renophase con l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento cutaneo determinato dal passare del tempo (chrono-aging) e da un errato stile di vita (photo-aging). Si suddivide in 3 distinte azioni, ciascuna delle quali è propedeutica alla successiva. Trattamento 5-ALA: 3 fasi con un protocollo che prevede 3 sessioni una ogni 3 settimane.

Fase 1

Nella prima parte si inizia con un peeling all’acido glicolico, acido mandelico e acido salicilico. La sinergia dei tre acidi permette una preparazione alla pelle con una maggiore penetrazione delle sostanze apposte in seguito.

In particolare viene utilizzato acido glicolico al 70%, per il suo importante potere di penetrazione transcutaneo. La sua principale azione è di ridurre lo strato corneo ipercheratosico. Questo lo rende un cheto regolatore in grado di ristabilire una esfoliazione fisiologica, di accellerare il rinnovamento cellulare e mantenere lo strato corneo sottile.

Acido mandelico affina lo strato corneo ipercheratinizzato e accelera il rinnovamento cellulare. Possiede delle attività antibatteriche quindi utile per l’acne in stato infiammatorio e ha una azione anti tirosinasica attenuando le macchie pigmentarie.

L’acido salicilico è cheratolitico, elimina le cellule dello strato corneo e accelera il rinnovamento cellulare. Deterge in profondità i pori, batteriostatico, anti-infiammatorio regolatore delle secrezioni sebacee.

Fase 2

Nella seconda fase si utilizza la sostanza 5-ALA ( acido aminolevulinico) utilizzato in dermatologia oncologica per la terapia delle cheratosi attiniche e degli epiteliomi ( tumori della pelle): sfuttando le sue proprietà di penetrazione nelle cellule “ malate” ( nel nostro caso malate di invecchiamento) per determinare la loro morte cellulare e la riproduzione di cellule nuove sane.

L’ acido aminolevulinico è normalmente presente nel nostro organismo è una sostanza fotosensibilizzante che applicata sulla cute è in grado selettivamente di penetrare sulle cellule malate o degenerate siano esse di origine tumorale o danneggiate dal photo-aging e, dopo l’esposizione di una apposita luce, le cellule che hanno inglobato la sostanza vanno incontro a morte cellulare ed eliminazione, con inevitabile risultato di ringiovinamento.

A concludere questa seconda parte è l’apposizione sul viso e sul collo di una maschera a base di clorofilla: la clorofilla è la linfa delle piante, le rigenera. Numerosi studi hanno dimostrato la stessa efficacia anche sulla rigenerazione delle cellule.

Fase 3

Infine nell’ultima fase si utilizzerà la fotobiomodulazione. Utilizzando una lampada terapeutica (Helight) per migliorare il metabolismo cellulare al fine di ottenere un effetto di ringiovanimento. Il suo meccanismo di azione porta all’attivazione della catena respiratoria dei mitocondri, organulo cellulare a forma di bastoncello o di filamento, presente in numero variabile nel citoplasma delle cellule, sede delle reazioni di respirazione e produzione di energia della cellula. il tutto si traduce in un miglioramento della funzione cellulare.

I suoi effetti clinici sono: riduzione della pigmentazione; riduzione dell’eritema e edema; riduzione del diametro dei pori; miglioramento della trama cutanea (dona tonicità) e riduzione delle rughe sottili”.

Cosa si otterrà quindi con questo trattamento? Lo spiega il Dott. Paris.

“Fotoringiovanimento : riduce le iperpigmentazioni, stimola il tono muscolare inducendo laneosintesi di collagene, appianando le rughe sottili, riducendo la lassità cutanea. C’è poi un miglioramento della tonicità: alimentando la produzione di energia delle cellule, interviene sulla lassità della pelle agendo direttamente sulle strutture muscolari, promuovendo una vera e propria attività aerobica delle fasce muscolari del viso, del collo”.

A chi è rivolto?

“Soprattutto quando sono evidenti i segni derivati dal foto-aging (eliodermia) e chrono aging ( invecchiamento naturale) – conclude il Dott. Paris - , presenza di rughe profonde, mancanza di densità, discromie e acne”.