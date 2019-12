Torna l'albero di Natale in Ospedale FOTO

Per il quinto anno consecutivo l'Avis ha curato l'allestimento dell'albero di Natale posizionato nell'atrio dell'ospedale cittadino. Sono stati in particolare i giovani, aiutati dal vice presidente provinciale Luciano Rosso, ad installare il segno natalizio a beneficio e gioia dei degenti e utenti delle struttura sanitaria. L'abete alto più di quattro metri e destinato all'abbattimento è stato donato dai Vivai Furno di Vigliano.

Sui social è stato lanciato il contest per indovinare quanti fiocchi sono stati posizionati sull'albero. Per partecipare è sufficiente pubblicare una storia su Instagram taggando @avisbiella e scrivendo il numero dei fiocchi individuati. Ai partecipanti sono destinati diversi gadget dell'associazione. L'obiettivo è ovviamente quello di diffondere la cultura della donazione e promuovere la raccolta volontaria e non remunerata del sangue. Maggiori informazioni su www.avisbiella.it e sui social.