Conclusi i lavori, riapre la Piscina Rivetti: un'opera da 800 mila euro

Le opere di restyling della piscina Rivetti sono stati ultimati per una cifra che si aggira sugli 800 mila euro senza non poche difficoltà. L'annuncio arriva direttamente sulle pagine social di Davide Zappalà. "Sono soddisfatto per il mio primo cantiere grosso da gestire -commenta l'assessore ai lavori-. Le opere hanno evidenziato problemi di impermeabilizzazione. Spiace per i lavoratori e gli utenti dell'impianto per il ritardo ma bisogna tenere conto che il grosso intervento è stato chiuso in 5 mesi, un tempo che definirei da privato, a fronte delle lungaggini che purtroppo ci sono in Italia. Ringrazio l'ufficio tecnico e la ditta appaltatrice". Sabato ci sarà l'inaugurazione con i dettagli ancora da definire.