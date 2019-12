Cleto Canova riconfermato alla guida del Coordinamento di Protezione civile provinciale

Nella serata di ieri, 9 dicembre, si è tenuta l'elezione della nuova assemblea del Coordinamento di Protezione civile provinciale valevole per il quadriennio 2020-23. Riconfermato Cleto Canova al ruolo di presidente. Il suo vice sarà Gianni Bruzzese. Paolo Giardino assume il ruolo di tesoriere mentre il consiglio è composto da: Bruno Ramella, Mario Gallo, Michele Trotta e Alessandro Vozzi.

“Il bilancio di questi anni è più che positivo – spiega Canova – Abbiamo raddoppiato il numero delle associazioni (da 7 a 14 ndr); inoltre siamo cresciuti come mezzi, numero di personale e attività svolte. Sono orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto, in sinergia con tutto il consiglio. L'obiettivo? Crescere ancor di più e far sì che siano completati i lavori alla nostra sede una volta scaduto il mio secondo mandato”.