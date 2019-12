Virtus Biella, dopo il nuovo visual ecco il sito ufficiale

Virtus Biella ha scritto un nuovo capitolo della propria storia con la promozione nel campionato di Serie B1. Un orgoglio per il Club, per i tifosi, gli appassionati e tutti gli sportivi biellesi. Per valorizzare e dare un nuovo impulso al proprio percorso virtuoso, la Società ha pensato di “alzare il livello” anche fuori dal campo.

Grazie al contributo professionale di Milo4 Social Home, Agenzia di Comunicazione e Web Marketing con sede a Biella e collaborazioni attive con Club e Atleti delle massime Leghe di calcio e basket, la Società presenta oggi uno stile digitale unico per la Categoria rivolto a Fan, Media, Sponsor e Partner. Da oggi è online il nuovo sito ufficiale di Virtus Biella, www.virtusbiella.it, una piattaforma dalle massime prestazioni mirata a dare eco a news, curiosità e approfondimenti legati a Prima Squadra e Settore Giovanile.

Attività ed emozioni raccontate anche attraverso fotogallery d'alto impatto e dallo sviluppo di un Club Channel, un canale YouTube che presto offrirà novità creative anche in video on-demand dedicate al mondo nerofucsia. A dare spinta al nuovo progetto di comunicazione digitale, il lancio a inizio stagione di una nuova Visual Identity del Club che guarda con orgoglio al futuro. La creatività, che da mesi è possibile ammirare sui canali Social ufficiali di Virtus Biella (Facebook e Instagram) è ispirata al senso di appartenenza e ruota attorno al focus di un'impronta digitale che riprende i colori del logo societario, il polpastrello di un dito che tocca, indirizza e dà velocità al pallone, gesto atletico guida della pallavolo. Virtus Biella vuole così lasciare un segno anche online, dopo quello indelebile scritto sul campo da gioco con lo storico salto di Categoria. Sulla nuova piattaforma web, Virtus Biella proporrà un pacchetto di contenuti che parlerà con un linguaggio moderno e più prossimo alle nuove generazioni.

Il Club dà oggi freschezza alla propria immagine con lo scopo di allargare confini e raggio d'azione e lanciare nuove Partnership per costruire il futuro. A guidare la strategia su sito e Social Media il team creativo di “Che Fatica La Vita Da Bomber”, Brand e Community Social di fama nazionale con oltre 3 milioni di followers al seguito. Un'azienda giovane ma esperta nel settore, nata e cresciuta a Biella, che ha scelto oggi di mettere a disposizione il proprio know-how per valorizzare le tante realtà sportive d'eccellenza del territorio biellese. CFVB sarà in futuro anche Sponsor di maglia della Prima Squadra.