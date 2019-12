Medaglie e applausi per la New Generation FOTO

Il 7 e l'8 di dicembre si è svolta a Quiliano la 12°Junior Cup, gara di combattimento di Taekwondo che ha chiuso la stagione agonistica del 2019 per gli atleti della New Generation. Gara con 44 società in campo e oltre 450 atleti, la New Generation ha partecipato con 6 ragazzi di diverse categorie.

I risultati non sono mancati: grande prova per Camilla Zuchova di Borgomanero (categoria Cadetti A -47 kg cinture rosse-nere) che si è riscattata in questa gara dopo un brutto infortunio che l'ha costretta a rinunciare ai Campionati Italiani della scorsa settimana, vince due incontri e guadagna la medaglia d'oro contro la campionessa italiana in carica. Ottima prestazione anche per il biellese Bouba Thior (categoria Senior cinture gialle) che alla sua seconda gara guadagna di nuovo il primo posto e la sua seconda medaglia d'oro della stagione vincendo l'incontro con un grande distacco rispetto al suo avversario. Medaglia d'argento per Selvaggia Bortolan di Roasio (categoria Cadetti B cinture bianche-gialle), che vince il primo incontro e sfiora la medaglia d'oro per pochi punti di distacco dalla sua avversaria e medaglia di bronzo per i fratelli Gabriele e Tommaso Motto di Roasio (categoria Cadetti A cinture rosse) che si sono messi in gioco in gara dopo diversi mesi lontani dai tatami.

Anche se non raggiunge la medaglia, Giulio Bortolan (categoria Esordienti cinture gialle-bianche), il più piccolo del gruppo agonisti della società, ha dimostrato grande carattere (nonostante la giovane età) e un miglioramento continuo da inizio stagione. Gli atleti sono stati accompagnati dal tecnico e presidente della società Giorgio Moi, che ha commentato: "Chiudiamo la stagione al meglio, sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti e di come si sono comportati i ragazzi in gara. In generale abbiamo concluso il 2019 con dei buoni risultati che ci fanno ben sperare in altrettanti risultati positivi per l'anno nuovo. Come sempre i complimenti vanno ai ragazzi che in gara hanno una doppia sfida: si scontrano con avversari preparati e al tempo stesso devono gestire le proprie emozioni e la tensione, ma la passione e l'impegno che ci mettono fa sì che riescano a raggiungere i loro obiettivi".