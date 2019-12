Basket femminile, bonprix Bfb soffre ma vince il derby

Nonostante le numerose assenze la bonprix BFB fa suo il derby casalingo con Vercelli, giocando una partita molto emozionante. Coach Cardano deve inventarsi il quintetto base e, accanto a Trucano, Lambo e Tombolato, viene schierata Barbagallo e la giovane Dovana.

Partenza sprint delle ragazze del Basket Femminile Biellese. Subito un parziale di 11 a 0 e time out Vercelli. Tutto sembra facile, ma da quel momento in poi le ospiti iniziano a giocare alla pari delle biellesi, sbagliando meno sui liberi e rosicchiando punti. A metà gara il vantaggio è ancora di Biella, ma solo di 4 punti. Al rientro dall'intervallo lungo Vercelli diventava più cinica. Approfitta degli errori biellesi e chiude il quarto avanti di 7. Quando ormai l'inerzia della partita sembra segnata, Biella getta il cuore oltre l'ostacolo e, dopo aver recuperato, si porta in vantaggio di 5 ad un minuto dalla fine. Mentre le ospiti perdono la testa, la bonprix BFB si fa più lucida e colpisce ripetutamente. Solo due liberi finali di Vercelli mantengono il divario sotto la doppia cifra, per il 81 a 73 finale.

''Non era facile'' commenta coach Cardano ''vincere contro questa squadra con le tante assenze. Ma le ragazze sono state brave e soprattutto questa vittoria da fiducia e consapevolezza alle più piccole. Ora dobbiamo andare a vincere la prossima settimana a Nole''. Con questa vittoria, in cui bisogna rimarcare i 27 punti di Catia Barbagallo, Biella riagguanta il quarto posto. La prossima settimana trasferta a Nole, ferma con quattro punti al penultimo posto in classifica, ma sicuramente avversario da non prendere sottogamba in quanto ha dimostrato, anche nelle sconfitte, di saper mettere in difficoltà le avversarie.

BONPRIX BFB - PF VERCELLI: 81 - 73 (26-18/42-38/58-65).

Bfb: Tua, Pavan ne, Rosso ne, Dovana 1, Guzzon 5, Borchio, Trucano 12, Tombolato 22, Lambo 13, Di Nubila 1, Ogkiaro, Barbagallo 27. All. Cardano, ass.all. Toso.