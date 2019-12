Minoranza di Pralungo interroga il sindaco: “Danni a guard rail e rete a Malavecchia: quando sistemiamo?”

Torna a farsi sentire la minoranza di Pralungo. Nei giorni scorsi, i consiglieri comunali Grazia Prina Cerai, Claudio Bisoglio e Marco Gianni hanno firmato un'interrogazione inerente il taglio delle piante in regione Malavecchia. “Visto che nell'inverno 2018 vennero affidati tali interventi tra il civico 41 e 43 e tali lavori eseguiti provocarono danni alle opere di sicurezza poste lungo la strada – scrivono il gruppo consiliare di Progetto per Pralungo, Sant'Eurosia e Valle – e considerato che il guard rail e la rete metallica posti lungo il tratto risultano gravemente danneggiati e a distanza di un anno non garantiscono la sicurezza per i pedoni e le auto in transito visto le pessime condizioni, chiediamo al sindaco se sono stati presi provvedimenti e quali per sistemare l'area interessata e se entro quale data la zona verrà sistemata”.