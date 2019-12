Indagato per peculato, Corradino si difende: "Processato prima del vero processo ma i metodi sono questi"

Non è certo il periodo migliore per il sindaco di Biella Claudio Corradino. L'ennesima bufera che lo vede coinvolto parla dell'indagine avviata dalla procura per peculato. Lo abbiamo sentito questa mattina, al telefono, per capire il suo pensiero, in questi giorni convulsi. Si difende con apparente tranquillità e lucidità ringraziando per il sostegno che riceve da molti cittadini. Ecco l'intervista.

Indagato per peculato? Come si difende?

"Mi fa molto piacere la solidarietà della gente. A loro voglio dire che non bisogna prendersela con la magistratura, sta solo facendo il suo dovere e indagando a seguito di una denuncia. Ho estrema fiducia nel suo operato, ho fornito e fornirò tutte le mie spiegazioni per l'auto blu vista a mia casa. Non era nascosta e questo dimostra già la mia buona fede. Sono molto dispiaciuto di venire processato prima del processo reale in aula ma ormai il metodo è questo".

Le dicono di aver infangato a livello nazionale il nome di Biella anche a fronte del recente riconoscimento come Città Creativa Unesco. Lei cosa risponde?

"Ma conta più Biella o Corradino? La creatività Unesco non l'ho fatta io. Sono infortuni nei quali gli amministratori possono trovarsi. Occorrerebbe semplificare il sistema delle leggi, quello sì. Il premio è stato assegnato alla città ed è quello che conta. Certi attacchi non scalfiscono la sua immagine. Biella è più forte di tutto questo".

Si aspettava un attacco così veemente dalle opposizioni?

"Hanno perso le elezioni e la sconfitta genera malumore. Umanamente li capisco. Se Gentile ritiene di aver fatto bella figura, auguri. Se vuole andare al voto, dopo due elezioni perse di fila, non so se valga la pena. Credo di essere stato accusato da una sola persona non due, colui che da 10 anni è impegnato a fare esposti e denunce contro me. Fino adesso non ho mai avuto difficoltà a dimostrare l'estraneità ai fatti. Tornando all'ultimo caso, ho apprezzato la discrezione dell'indagine e resto in attesa. Sulla diffusione della notizia, non credo arrivi dal tribunale".

Caso Segre: domani a Milano incontrerà la senatrice?

"La segreteria su richiesta della senatrice Segre mi ha chiamato. Stiamo valutando alcune cose ma potrebbe esserci un altro momento privato per un incontro. I rapporti si stanno normalizzando anche perchè la senatrice ha capito la situazione. Questo fa onore alla sua intelligenza".