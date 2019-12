A Biella l'evento Ecoscuola, sarà presente il Sottosegretario Azzolina

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il M5S Biella informa che è partita la terza edizione di “Facciamo Scuola”, l’iniziativa promossa dai portavoce del Movimento 5 Stelle, rivolta anche alle scuole della nostra provincia. Facciamo EcoScuola ha come obiettivo la cura e la tutela dell’ambiente. Ogni scuola, infatti, potrà presentare entro il 15 di gennaio 2020 il proprio progetto di sostenibilità e di educazione ambientale, purché esaudisca una delle sei finalità dell’iniziativa: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza, mobilità sostenibile, percorsi formativi di educazione ambientale, rigenerazione degli spazi scolastici, giornate per la sostenibilità. A seconda della finalità ciascun progetto potrà ricevere un finanziamento fino a 20.000 euro.

A disposizione dell’iniziativa ci sono 3 milioni di euro, derivanti dalla volontaria decurtazione degli stipendi dei portavoce del Movimento 5 Stelle e potranno concorrere le scuole pubbliche d’Italia di qualsiasi grado. È importante chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa di alcun genere da parte delle stesse. Per promuovere l'evento gli attivisti saranno presenti sabato 14 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 al centro commerciale "I Giardini", di fianco alla scala mobile dell'Esselunga. Al banchetto parteciperà anche Lucia Azzolina (sottosegretario all'Istruzione). Cogliamo l'occasione per ricordare la marcia contro la discarica del Brianco che si svolgerà sempre sabato 14 al mattino, ore 10 da Piazza Duomo.