Classe biellese nella rosa dei vincitori del concorso “Auguri AIC” FOTO

Durante l’anno scolastico 2018-2019, l’attuale classe 4A CMB CBS dell’IIS Q. Sella di Biella ha partecipato ad un concorso organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia, a livello nazionale. È dei giorni scorsi la notizia che quanto prodotto è stato apprezzato dalla giuria, consentendo alla classe di classificarsi al 5° posto e vincere un meritatissimo premio.

La storia, narrata attraverso un elaborato video, segue le vicende di un ragazzo che scopre di essere affetto da celiachia e ne racconta le giornate. Avendo un compagno celiaco, per la classe non è stato difficile comprendere le problematiche che quest’ultimo affronta ogni giorno e raccontarle in modo semplice e diretto. Il video racconta la storia di un adolescente che decide di confidare la sua condizione a una telecamera, nel chiuso della sua stanza, in completa solitudine, per timore di essere giudicato dalle altre persone.

Dopo continui ripensamenti, decide finalmente di confessare il suo segreto a un professore di sua fiducia, che chiederà poi l’aiuto della classe per integrare il ragazzo in un gruppo di amici, allo scopo di fargli affrontare i suoi timori.