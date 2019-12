Incontra i campioni di Pallacanestro Biella al The Place

Sabato 14 dicembre dalle 15.30 quattro giocatori Rossoblù guidati da Eric Lombardi incontreranno i fan presso il negozio Zegna di The Place a Sandigliano. L’atmosfera natalizia che si respira da The Place a dicembre è tra le più eleganti ed entusiasmanti… l’ideale per trovare i regali perfetti! Il 14 dicembre a fronte di un acquisto verranno regalati 30 palloni ufficiali autografati dai giocatori presenti! Durante la giornata potrete approfittare delle imperdibili occasioni dell’outlet: capi firmati Ermenegildo Zegna e Agnona a prezzi vantaggiosi, e per tutti gli ospiti dalle 15:30 alle 18:00 verrà offerto un gustoso buffet!

La stagione di pallacanestro sta regalando grandi soddisfazioni alla squadra e a tutti gli appassionati… quale modo migliore per far sentire ai giocatori tutta la forza e la passione che ha da sempre contraddistinto i fan Rossoblu? Venite a incontrare da vicino i vostri campioni!

Visitate il sito web www.theplaceoutlet.com e iscrivetevi alla newsletter per restare sempre aggiornati e ricevere subito uno sconto del 20% utilizzabile durante la giornata! A The Place Luxury Outlet si vive un’esperienza natalizia unica e irripetibile! Per chi desidera concedersi una pausa più rilassante… siete invitati a farvi coccolare dal piacere del gusto presso The Place Cafè, dove il nostro personale sarà lieto di deliziarvi con eccellenze enogastronomiche per soddisfare tutti i palati.