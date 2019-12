"Big Silent Night Music": la grande musica che diverte grazie a Fondazione CRT

L’Orchestra dei Talenti Musicali di Fondazione CRT sperimenta la “follia” e invita il duo Igudesman&Joo, a dimostrazione che la musica si muove in molte direzioni, accostando strumenti classici a strumentazione elettronica ma anche per mostrare in maniera differente la propria personalità sul palco, partecipando cioè attivamente allo show.

Sarà un concerto di musica e divertimento, di umorismo e creatività, così come hanno fatto e fanno tutt’ora, proprio con Igudesman & Joo, gloriose orchestre quali la New York Philharmonic, la Chicago Symphony Orchestra, l’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Uno show per spettatori di tutte le età, per le famiglie, per gli appassionati di musica o semplicemente per persone alla ricerca di un concerto diverso dal solito.

Big Silent Night Music creato da Aleksey Igudesman (violino) e Hyung-Ki Joo (pianoforte) approderà il 14 dicembre al Teatro Sociale Villani di Biella alle 20,45. Il 'New York Times' ha scritto di loro: "la fusione di musica classica e commedia - arricchita da riferimenti alla cultura pop e da un’attenzione per il farsesco del tutto inedita – è alimentata da un genuino e stupefacente virtuosismo". I video delle loro performance pubblicati su YouTube hanno superato i 35milioni di visualizzazioni a testimoniare il loro successo internazionale. Abituati alle grandi platee si sono esibiti nelle sale più prestigiose del mondo e i grandi nomi della musica classica, da Emanuel Ax a Joshua Bell, da Janine Jansen a Gidon Kremer, da Mischa Maisky a Victoria Mullova hanno fatto irruzione nei loro movimentati sketch. La loro musica è eseguita da musicisti e bambini di tutto il mondo.Dopo il debutto a fine settembre con l’ "Eroica" di Beethoven, a essere complice delle brillanti gag del duo, l’Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT, si presterà a danzare sul palco o ad essere diretta da un 'remote control', in balia di un telecomando affidato ora a Igudesman, ora a Joo.

Quattro percussionisti, un chitarrista e un bassista elettrico si aggiungeranno per l’occasione alla compagine orchestrale proprio nello spirito di 'contaminazione' che, in modo dirompente, vuole abbattere le barriere tra palcoscenico, pubblico e orchestra, coinvolgendo tutti in un vortice di comicità musica e ritmo. Uno spettacolo in cui nemmeno i musicisti riusciranno a stare seduti sulla sedia.

Big Silent Night Music è ideato su misura per il periodo di feste natalizie. Organizzato dalla Fondazione Accademia Perosi e realizzato nella città di Biella con il sostegno del Comune di Biella e dell'Unione Industriale Biellese è pensato per un vasto pubblico e soprattutto per le famiglie, progettato per mostrare come la musica può essere affrontata in modo divertente, senza mettere da parte la serietà che la contraddistingue. L’assoluto valore musicale del duo viene confermato in ogni sua performance e appare chiaramente l’idea che muove l’intero spettacolo: arrivare a un pubblico giovane e ampio, divulgando un’idea di musica accessibile.

Big Silent Night Music include adattamenti di celebri brani di Mozart, Rachmaninov, Beethoven, musiche di Igudesman, di Joo e forse… anche canti di Natale.

Biglietti:

I platea e I ordine palchi: 35.00 €

II platea e II ordine palchi: 25.00 €

Galleria: 15.00 €

Loggione: 5.00 €

Biglietti quindi da 5 a 35 euro prenotazioni su www.accademiaperosi.org o allo 01529040 .