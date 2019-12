Nuovi contributi ai negozi aderenti a #MiaglianoGreen, vice sindaco: “Segno più lo sviluppo del territorio”

Anche quest’anno il comune di Miagliano mette sotto l’albero di Natale degli esercizi commerciali locali un gradito regalo: entro fine anno verrà infatti erogata la seconda tranche di contributi, ai negozi di paese aderenti al progetto #MiaglianoGreen."Un contributo finanziario - commenta l’assessore al Commercio Baldi – che, pur considerata la modesta entità, è segno tangibile di quale sia il sostegno continuo che la nostra amministrazione porta verso le varie attività di paese.Nel 2019 sono stati infatti cinque gli esercizi commerciali aderenti al progetto che hanno beneficiato del contributo legato al progetto e costituito da una quota fissa, riconosciuta a maggio, e quella variabile, in corso di pagamento; il contributo complessivo erogato ai negozi per dodici mesi di attività – aggiunge l’Assessore - varia a secondo del posizionamento in classifica ed è ricompreso nella forbice cha va dai 400 ai 270 €".

Nel contempo il negozio la Bottega di Miagliano, ammesso a cui è stato assegnato un contributo di 4.000 € derivante dal Bando a sostegno degli esercizi alimentari di paese, sta proseguendo gli interventi che consentiranno l’ampliamento dell’offerta commerciale e di servizi alla clientela, già dai primi mesi del 2020.

"Facendo un bilancio dell’anno – conclude il vice sindaco Vinetti – possiamo dirci soddisfatti. Infatti il nostro programma di sostegno e sviluppo del territorio con particolare attenzione agli esercizi commerciali registra un segno positivo. Per dovere di trasparenza però l'unica stonatura è rappresentata dalla rescissione della convenzione tra Cosrab e Riciclia che causerà, almeno in questa prima fase, il non proseguo del Progetto MiaglianoGreen, iniziativa legata alla raccolta incentivante delle plastiche tramite Ecocompattatore".