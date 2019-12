Cena degli auguri di Federmanager Biella

La Sanità Integrativa di natura contrattuale è stato l’argomento centrale trattato dal Presidente di Federmanager Biella Renzo Penna nel suo saluto iniziale ai commensali intervenuti venerdì scorso 7 dicembre al Circolo Sociale Biellese nel magnifico salone splendidamente addobbato per le Feste di Natale.

Il tema della salute è sempre di più al centro dei bisogni dei cittadini in un settore come quello Sanitario in cui è forte l’innovazione tecnologica e molto attiva la ricerca , per cui è indispensabile essere all’ avanguardia delle risposte ai pazienti. A questo provvedono da tempo i vari Fondi Integrativi in grande espansione, ed in particolare per i Dirigenti Industriali provvede egregiamente da tanti anni il FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa ) , sempre attento ai bisogni dei propri assistiti.

In quest’ottica Federmanager in stretta collaborazione con Confindustria per rispondere alle crescenti esigenze del prossimo futuro hanno creato una nuova società “ IWS “ - Industria Welfare Salute - per offrire servizi sanitari e amministrativi Integrati che garantiscano qualità affidabilità ed innovazione.