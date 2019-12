Biella, fiamme da un appartamento in via De Marchi - FOTO

Sono in via d'accertamento le cause che hanno provocato un incendio di piccole dimensioni, alle 8 di oggi 9 dicembre, in un alloggio al secondo piano di via De Marchi a Biella. Fiamme e fumo hanno annerito una parte di facciata e il balcone dello stabile oltre alla cucina. Una prima ipotesi riporterebbe a una sigaretta spenta male che avrebbe dato il via all'incendio intaccando parti di plastica. Nessuno è rimasto intossicato o ferito. L'intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha immediatamente spento il piccolo rogo e rimesso in sicurezza l'area.