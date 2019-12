Biella: Donna investita sulle strisce pedonali, finisce all'ospedale

Attimi di preoccupazione in via Repubblica a Biella. Intorno alle 11.15 di oggi, lunedì 9 dicembre, una donna è stata investita da un'auto mentre stava attraversando le strisce pedonali. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata cosciente all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. La prognosi resta riservata e al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi. Seguiranno aggiornamenti.