Tutto pronto a Pettinengo per il Mercatino di Natale

Questo fine settimana è in arrivo il Mercatino di Natale di Pettinengo. In attesa del Natale, l'Associazione Piccola Fata organizzerà il suo consueto Mercatino, che verrà allestito nei giorni 14 e 15 dicembre a partire dalle 15. Qui si potrà godere non solo di un'incantevole atmosfera natalizia, attraverso le strade decorate con luci e addobbi che accoglieranno i visitatori, ma sarà possibile acquistare, nelle varie bancarelle, non solo i ricami pregiati, manufatti di elevato standard qualitativo, realizzati dalle sapienti mani delle maestre-ricamatrici e le loro allieve, ma anche prodotti alimentari tipici della gastronomia locale!

“Dunque è proprio qui che potrete trovare “quel regalo speciale” da donare ad amici e parenti, la notte della vigilia di Natale – spiegano gli organizzatori - L'animazione dell'evento, sarà affidata interamente ai giovani: gli allievi della Piccola Fata e delle scuole del paese si alterneranno per sollazzare gli avventori con canti corali, flash mob, musica, danze e declamazioni di poesie che scalderanno il cuore e gli animi”.

Domenica inoltre vi sarà anche la recita – a partire dalle 16.30 - che concluderà i festeggiamenti per il Ventennale della Piccola Fata che avrà luogo all'interno della chiesa di San Rocco, sede del museo degli Aquasantini. “Un appuntamento assolutamente da non perdere!”, queste le parole dei tantissimi volontari che ogni giorno aiutano l'Associazione.