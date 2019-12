Tradizione e novità al Mercatino Carmelitano Natalizio

Una sosta fuori dalla frenesia cittadina per entrare nel silenzio degli spazi monastici, e scegliere un oggetto artigianale come regalo di Natale e contributo di solidarietà.

Questo è il mercatino artigianale del Monastero Mater Carmeli di Chiavazza, che ha aperto a novembre e sarà visitabile fino a tutto il mese di gennaio. Le Sorelle carmelitane hanno realizzato presepi, ghirlande, corone dell'avvento, centrotavola, segnaposti festivi, angeli, saponette, marmellate. "Questi oggetti sono scelte solidali che renderanno più bello il vostro Natale! - dichiarano le Sorelle - Il ricavato delle vendite è per il mantenimento del monastero, un luogo a disposizione di tutti per una sosta che rigenera lo spirito. La gioia del condividere scalda il cuore e rende più bella la vostra vita e quella del mondo: non perdete questa opportunità!".

Il Monastero Mater Carmeli si trova a Chiavazza, in via del Bottegone 9, ed è aperto dalle 9 alle 12, e dalle 16 alle 17:45, suonando alla porta.