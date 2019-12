Cioccolata calda, giri sui pony e letterine: arriva a Campiglia il Natale dei bambini

Conto alla rovescia per il Natale dei bambini di Campiglia Cervo. Domenica prossima, 15 dicembre, la pro loco ha allestito nella piazza della chiesa un ricco programma di attività particolarmente gradite ai più piccoli: si comincia alle 14 con il giro a bordo di pony, passando alla casetta di Babbo Natale fino ad arrivare ad un menù formato da panettone, cioccolata calda e vin brulé per i più grandi. “Non dimenticate - ricordano gli organizzatori - di portare le vostre letterine così da imbucarle per Babbo Natale”.