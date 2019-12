Banco di Beneficenza a Cossato, cibo distribuito alle parrocchie per i bisognosi

Anche quest’anno, come da tradizione, grazie ai proventi degli eventi estivi, l’associazione Banco di Beneficenza ha distribuito alle 4 parrocchie di Cossato generi alimentari di prima necessità per le persone bisognose. “In un momento in cui i razzismi , le diseguaglianze e le intolleranze vengono enfatizzate noi pensiamo a chi ha bisogno – spiegano gli organizzatori - senza distinzioni di colore e razza. Un ringraziamento va ai volontari che si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa e per gli sponsor che da sempre ci supportano. Grazie di cuore”.

Ma le iniziative non terminano certamente qui. “Quest’anno si raddoppia – proseguono - Infatti è da poco partita la Lotteria della Solidarietà, sempre sostenuta dalla nostra Associazione, in cui ci poniamo gli stessi obiettivi: sostenere chi ha bisogno. Ora non ci rimane che augurare a tutti i miglior auguri di buone feste ricordando che la solidarietà rende felici”.