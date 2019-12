Alunni di Tollegno veri artisti del riciclo

I bambini della scuola primaria di Tollegno hanno aderito con entusiasmo al progetto proposto dalla locale associazione "Si fa festa", in collaborazione con "Caffè amici di Biella", creando artistiche decorazioni con le quali addobbare i negozi e le zone periferiche della città di Biella.

Tutte le classi, durante un pomeriggio, hanno trasformato i locali dell'associazione in un festoso laboratorio dove hanno prodotto alberelli, stelle, palline e scritte augurali. Ieri, 8 dicembre, i piccoli artisti si sono ritrovati a Biella, in via Piemonte, per distribuire all'intero quartiere le loro originali creazioni; inoltre hanno consegnato un grande albero costruito con lattine alla parrocchia Nostra Signora di Oropa ed una betulla al Comune di Biella. La giornata si è conclusa con canti natalizi, la lettura di poesie create dagli allievi e una merenda.