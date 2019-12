Salute e Sicurezza nel settore costruzioni, al via incontro di Informazione

Un incontro di informazione per un aggiornamento in tema di tutela della salute e della sicurezza nel settore costruzioni. Giovedì 12 dicembre – dalle 9 alle 13 – ci sarà, presso la sala convegni dell’ospedale di Biella, un incontro promosso dall’organismo Paritetico Edile Biellese per la Formazione e la Sicurezza nell’ambito dei progetti realizzati dal tavolo interassociativo che vede tra i diversi attori coinvolti anche l’Asl di Biella. In particolare in questa occasione sarà analizzato il progetto relativo alla valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi.

Destinata alle imprese, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali (ingegneri, architetti, medici del lavoro), questa giornata rappresenta soprattutto una occasione per illustrare alle imprese il metodo sperimentato per valutare il rischio da movimentazione da carico e quindi poter facilitare le misure di prevenzione per ridurre l’insorgenza delle patologie muscoloscheletriche.

L’ O.P.E.B. – Organismo Paritetico Edile Biellese per la FORMAZIONE e la SICUREZZA, nasce dalla fusione di Ente Scuola (1962) e Comitato Paritetico Territoriale, e si inserisce in un ampio progetto di riorganizzazione, nazionale e territoriale, voluto dalle Parti Sociali del Sistema degli Enti Paritetici a supporto del settore edile. Tra il 2018 e il 2019 sono circa 1000 gli addetti del settore edile che sono stati formati. La sperimentazione che sarà illustrata nel corso dell’incontro è il risultato di una lavoro di sinergia con il tavolo interassociativo biellese che vede l’Asl di Biella Parte attiva con i medici e tecnici dello SPRESAL diretto dal Dott. Fabrizio Ferraris.

L’obiettivo è quello poter fornire alle imprese strumenti e nozioni sempre più aggiornate ed efficaci in materia di sicurezza dei lavoratori. Nel corso della mattina saranno affrontati più temi per favorire la conoscenze di argomenti che hanno una ricaduta pratica sui cantieri e rispetto ai quali l’attenzione e la vigilanza deve essere massima.