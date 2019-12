Il Gruppo Sella partecipa alla produzione del nuovo film di Ficarra e Picone

Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella hanno contribuito alla produzione del film “Il Primo Natale”, diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone in uscita il 12 dicembre su distribuzione Medusa. Alla base dell’iniziativa, l’impegno del Gruppo Sella a sostegno del settore cinematografico italiano nell’ambito di una strategia che da tempo lo vede partner di importanti eventi e manifestazioni legate al mondo della cultura, dell’arte e della creatività, per concorrere tanto alla crescita economica quanto a quella culturale e civile dei territori nei quali opera.

Recentemente le due banche del gruppo hanno contribuito alla produzione de “L’uomo del labirinto” di Donato Carrisi (2019). Banca Patrimoni Sella & C., inoltre, ha partecipato alla produzione cinematografica di “Fai bei sogni” (2016) di Marco Bellocchio, “Fuocoammare” (2016) di Gianfranco Rosi, entrambi vincitori di numerosi riconoscimenti internazionali, “Ti presento Sofia” (2018) di Guido Chiesa e “5 è il numero perfetto” (2019) di Igor Tuveri. Banca Sella ha sostenuto invece le produzioni di “Non c’è campo” (2016) di Federico Moccia, “Un nemico che ti vuole bene” (2018) di Denis Rabaglia e “Un’avventura” (2019) di Marco Danieli.