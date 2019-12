Domani sindaci in piazza per Liliana Segre, a Milano anche Maggia di Gaglianico

Anche l'amministrazione comunale di Gaglianico sarà presente con il sindaco Paolo Maggia in Piazza a Milano il 10 dicembre per l’iniziativa “L’Odio non ha futuro”, che si svolgerà presso la Galleria Vittorio Emanuele, con ritrovo alle 17.30.

I sindaci uniti scenderanno in piazza per manifestare il proprio sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre. Il primo cittadino di Gaglianico invita i cittadini a partecipare perché “mai come in questo momento storico abbiamo una profonda esigenza di serenità nella società, basta con l’odio, basta con gli insulti, basta con muri e barriere soprattutto mentali che dividono gli uomini e uccidono il mondo”.