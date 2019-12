A Biella parcheggi blu gratuiti per 12 giorni di fila. Ma resta il disco orario

A partire da questo sabato (14 dicembre) e per dodici giorni consecutivi fino a Santo Stefano (26 dicembre) tutti i parcheggi blu della Città di Biella, aree di sosta a pagamento, saranno completamente gratuiti. Lo ha deciso la giunta Corradino con una delibera assunta durante la seduta di oggi.

Per undici giorni i parchimetri non saranno in funzione e al fine di garantire un’alta rotazione dei parcheggi, per consentire a tutti la fruibilità degli stalli, si adotterà il sistema della zona disco a due ore. Sarà sufficiente esporre il disco orario sulla propria auto. Tempo nel quale si potrà svolgere attività di shopping in tutta tranquillità. Il provvedimento è valido in tutte le zone blu presenti nel capoluogo laniero. Spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “L’amministrazione ha voluto fare un regalo ai cittadini e ai commercianti, è una questione che mi stava particolarmente a cuore in quanto l’avevo sempre richiesta sia quando ero in maggioranza sia quando ero all’opposizione e non era mai stata considerata e avanzata da nessuno. Con poche risorse regaliamo ore di shopping ai nostri cittadini senza l’assillo del parchimetro. Questa è una delle tante iniziative concrete per il sostegno del commercio nel centro cittadino, è la dimostrazione che se si ha cuore un argomento si riesce poi a raggiungere il risultato”.

Aggiunge l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “Ritengo questo investimento indispensabile a favore delle attività economiche per il rilancio della città, l’intervento di sosta gratuita viene inserito in un contesto ludico e ricreativo che è l’organizzazione del calendario degli eventi natalizi. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le associazioni di categoria, la Pro loco, l’Atl e le scuole che hanno collaborato per realizzare queste giornate di festa. Naturalmente invito tutti i cittadini a utilizzare gli stalli blu gratuitamente e di recarsi nel centro di Biella, in un contesto festivo ed accogliente, per i propri acquisti di Natale”.