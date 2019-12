"Come affrontare la sfida dell’Alzheimer", incontro con Aima a Candelo

Si terrà venerdì 13 dicembre alle 17 presso la Sala Affreschi in via Matteotti 48 a Candelo l’incontro di informazione “Quel cassetto di ricordi che fa fatica ad aprirsi…come affrontare la sfida dell’Alzheimer”. L'evento è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Candelo in collaborazione con la Geriatria dell’ASL di Biella, l’Associazione AIMA (Associazione Italiana Malattia Di Alzheimer Sez.Di Biella) e il Centro della Memoria.

Assessore alle politiche sociali, Selena Minuzzo: “Conoscere è importante per saper affrontare. Quando le difficoltà di memoria e di concentrazione sono percepite come rilevanti è necessario individuare gli interventi più opportuni da attuare e sapere a chi rivolgersi. L’incontro è volto a sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate alle difficoltà di memoria, soprattutto è rivolto ai familiari che ogni giorno si trovano ad affrontare e vivere con persone che hanno queste difficoltà, suggerimenti concreti su cosa fare, come muoversi e non sentirsi soli. Credo fortemente nella necessità di attuare delle azioni di prevenzione, credo che prevenire con l’informazione sia utile per dare a ciascun cittadino gli strumenti per affrontare eventuali situazioni di disagio”.