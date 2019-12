Un altro arrivo alla Biellese

Un altro arrivo in casa La Biellese. La società laniera ha comunicato in queste ore di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Simone Celussi. Nato a Cossato il 6 giugno 1998, Celussi è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Alessandria per poi firmare con Juve Domo, Cossato e infine Vigliano. È un centrale difensivo, ma può ricoprire anche posizioni in mezzo al campo grazie alle sue qualità e all’importante prestanza fisica, uno dei suoi punti di forza. A Biella, in maglia bianconera, offrirà sostanza tecnica e tattica al tecnico Pier Luca Peritore e ai suoi nuovi compagni di squadra. Queste le prime parole a firme ultimate: “Sono emozionato e felice di iniziare un nuovo capitolo qui a Biella. Arrivo a stagione in corso e dovrò quindi mettermi a disposizione del Mister con molta umiltà. So di poter dare tanto alla squadra e alla Società, che mi ha cercato con entusiasmo, e farò di tutto per onorare questi colori”.