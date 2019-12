Tutto il calcio biellese: No Party per Ceversama, ok per Vigliano e Cossato. Mongrando e La Cervo inseguono

Turno più che favorevole per le squadre biellesi impegnate in Promozione. Il Vigliano supera davanti al proprio pubblico la Juve Domo e si porta al 3° posto, a 5 lunghezze dal Briga, ora al vertice del girone in solitaria. Il Città di Cossato ottiene il 6° successo stagionale sull'ostico campo di Arona.

In Prima Categoria, Ponderano e Chiavazzese ottengono il massimo della posta in palio con Roasio e Palazzolo mentre non riesce l'impresa al Ceversama, sconfitto di misura dallo Stay O' Party. Pari e spettacolo (3-3) per la Valle Cervo Andorno in casa della Strambinese. Restano in zona rossa le Torri Biellesi (2-2 con la Chivasso) e Valdilana Biogliese, crollata 4 a 1 con la Vischese.

In Seconda, continua la corsa ai play off per Mongrando, La Cervo e Gaglianico mentre l'FC Biella rifila un secco 4-0 al Valdigne Montblanc. Pollici in alto per la Valle Elvo Occhieppese (1-1 con il Montjovet Champdepraz) e il Lessona, vittorioso 2 a 1 sul fanalino di coda. Infine, in Terza, il Città di Sandigliano non riesce a domare la capolista, cadendo 2 a 0. Non va meglio al Masserano, che inciampa in casa (1-0) con il Casalino.

Promozione

Risultati del 13° turno

Arona vs Città di Cossato 1-2

Briga vs Santhià 1-0

Bulé Bellinzago vs Sparta Novara 1-2

Dufour Varallo vs Bianzé 1-1

Vigliano vs Juve Domo 1-0

Piedimulera vs Vogogna 0-3

Sizzano vs Omegna 0-2

Valduggia vs Dormelletto 5-2

Classifica

Briga 29

Omegna 25

Dufour Varallo e Vigliano 24

Juve Domo 22

Sparta Novara 21

Valduggia e Città di Cossato 20

Bulè Bellinzago e Sizzano 18

Santhià 17

Bianzé 13

Dormelletto 12

Piedimulera 11

Arona 6

Vogogna 4

Prima Categoria

Risultati del 13° turno

Azeglio vs Virtus Vercelli 3-1

La Chivasso vs Torri Biellesi 2-2

Orizzonti United vs Junior Pontestura 1-0

Ponderano vs Pro Roasio 2-1

Pro Palazzolo vs Chiavazzese 0-4

Stay O' Party vs Ceversama 1-0

Strambinese vs Valle Cervo Andorno 3-3

Valdilana Biogliese vs La Vischese 1-4

Classifica

Chiavazzese e La Vischese 27

Stay O' Party 26

Ceversama, Ponderano e Orizzonti United 22

Junior Pontestura 21

Pro Palazzolo 20

Strambinese 19

Azeglio 17

Valle Cervo Andorno 15

Valdilana Biogliese e La Chivasso 12

Torri Biellesi 10

Pro Roasio 9

Virtus Vercelli 2

Seconda Categoria

Risultati del 12° turno

Aosta Calcio vs Pollone 2-1

FC Biella vs Valdigne Montblanc 4-0

Gaglianico vs CGC Aosta 0-0

La Cervo vs Bajo Dora 2-2

Lessona vs Chambave 2-1

Mongrando vs Valchiusella 2-0

Valle Elvo Occhieppese vs Montjovet Champdepraz 1-1

Classifica

Bajo Dora e CGC Aosta 26

Mongrando e La Cervo 24

Gaglianico e Montjovet Champdepraz 23

Valchiusella 18

FC Biella 17

Aosta Calcio 15

Valle Elvo Occhieppese 14

Pollone 9

Lessona 8

Valdigne Montblanc 7

Chambave 2

Terza Categoria

Risultati dell'11° turno

Canadà vs Amatori Granozzese 1-2

Lenta vs Sangermanese 4-2

Masserano Brusnengo vs Casalino 0-1

Piemonte Sport vs Sporting Trecate 0-1

Villanova vs Fara 1-2

Virtus Mulino Cerano vs Città di Sandigliano 2-0

Classifica

Virtus Mulino Cerano 28

Amatori Granozzese 23

Città di Sandigliano 18

Masserano Brusnengo 17

Canadà e Lenta 16

Casalino 14

Fara e Voluntas Novara 12

Piemonte Sport e Sporting Trecate 8

Villanova 4

Sangermanese 0