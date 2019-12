Biella cade a Scafati in un match a basso punteggio. In Campania finisce 59-53

Scafati di nome e di fatto.

Biella perde una partita non sua, dove l'esperienza e la "scafatezza" degli avversari imposta il match su ritmi bassi, difese fisiche ed un tipo di pallacanestro che ancora non appartiene ai ragazzi di Coach Galbiati. Inutile il dominio a rimbalzo Biellese che vanificano questo vantaggio perdendo una quantità spropositata di palloni - saranno 19 alla fine - andando incontro alla terza sconfitta stagionale.

Match sempre in equilibrio poi lo strappo dei Campani con il capitano Ammannato, che genera un solco di 6-8 punti che Biella non riesce più a ricucire.

Finisce 59 - 53 in favore dei padroni di casa.

Ora sguardo sul match di domenica prossima, dove Biella cercherà il riscatto immediato ospitando l'Orlandina al Biella Forum.

Tabellini

Biella

Massone, Omogbo 9, Pollone, Saccaggi 6, Lombardi 5, Barbante 4, Bortolani 15, Polite Jr 10, Deangeli ne, Donzelli 4



Scafati

Rossato 13, Tommasini 8, Lupusor 11, Fall 2, Frazier 5, Ammanato 6, Stephens 6, Robustelli ne, Spera ne, Crow 3, Markovic ne



Pagelle

Massone 5 - Non incide e non dà il consueto cambio di marcia dalla panchina

Omogbo 5,5 - Parte male poi si rimette in carreggiata, non è mai però in controllo

Pollone 5 - Anche lui, come Massone, non riesce a dare un contributo apprezzabile dalla panchina

Saccaggi 5 - Giornata storta dopo una serie di prestazioni sontuose. 5 palle perse sono decisamente troppe

Lombardi 6 - Nota lieta per l'energia che ci mette, uno degli ultimi ad arrendersi

Barbante 6 - Pochi minuti, forse troppo pochi. Fa il suo

Bortolani 6,5 - Riporta i suoi a -2 ad una manciata di secondi dalla fine, con la solita mitragliata nel quarto quarto

Polite Jr 6,5 - In crescita costante ormai da oltre un mese, gioca un match solido. Stephens se lo mangia però nel momento clou del match con due stoppate in fila.

Donzelli 6 - Lotta finchè ne ha, da valutarne le condizioni fisiche.