Oltre 250 runners a Dorzano per l'Olimpia Trail: 1° la coppia Barbero Piantino-Corniati FOTO

Questa mattina, domenica 8 dicembre, 254 runners si sono dati appuntamento a Dorzano per l'Olimpia Trail 2019. 174 hanno affrontato il percorso da 19 km mentre 80 la non compettitiva da 7 chilometri. Nella “lunga” ha tagliato per primo il traguardo Massimiliano Barbero Piantino (Atletica Saluzzo) con un tempo di 1h e17'; nel femminile, invece, svetta Cecilia Corniati del Gaglianico.

Nella corta successo a pari merito del duo Diego Rossini (Atletica Santhià) e Crisci Policarpo (Gaglianico) mentre Cristina Pieri (Biella Running) è l'atleta più veloce. Infine, premio a La Vetta Running di Mongrando per il gruppo più numeroso.