Gilber Gaglianico ko a Cusio, Toniolo: “C'è la prestazione. Manca solo il risultato”

“Siamo qui a commentare l'ennesima sconfitta: i miglioramenti ci sono stati e sono evidenti ma non bastano. Da tempo vedo la prestazione di tutta la squadra. Ora manca solo il risultato”. Non si abbatte e indica la rotta il coach Stefano Toniolo, all'indomani del ko esterno con il Cusio Sud Ovest Sport: un 3-0 senza appello che tuttavia lascia qualche rammarico alla compagine biellese.

“Dopo un buon inizio, ci siamo fatti sorprendere concedendo due set agli avversari – analizza Toniolo – Nel terzo, abbiamo disputato una prova convincente portandoci spesso in vantaggio. Purtroppo, negli ultimi punti, non abbiamo avuto la forza e la lucidità di aggiudicarci il set”. Nonostante la sconfitta, la nostra guida tecnica vede il bicchiere mezzo pieno: “Partita dopo partita, aggiungiamo un tassello in più: ora dobbiamo solo migliorare in attacco e provare ad essere più efficienti nella manovra. Solo così potremo cominciare a toglierci qualche soddisfazione”.

Questa la formazione iniziale: Danna, Marra, Salono, Masserano, Bullano, Saporito, Murdaca (L1). A disposizione: Inglesi, Cavaliere, Caretta (n.e.), Marinello (L2).

Cusio Sud Ovest Sport – Gilber Gaglianico 3-0

Parziali: 25/12; 25/17; 26/24

Gilber Gaglianico: Danna 2, Marra 12, Salono 7, Bullano 10, Saporito 2, Cavaliere 2. All. Toniolo.