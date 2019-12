E sono dieci di fila Teens Cossato: Vercelli ko per 70 a 62

Decima vittoria stagionale per il Fanton Teens Cossato, che espugna il PALAPIACCO di Vercelli battendo 70-62 i Rices. Dopo 30’ di battaglia (52-52 alla terza sirena) è decisivo l’ultimo quarto: Vercelli scappa via sul 57-52, ma a 7 minuti dalla fine il Fanton Teens alza l’intensita in difesa. Parziale di 5-18 e sesta vittoria in trasferta su sei partite in cassaforte. Decisivi Bergamaschi (6 punti dal 57-53 al 57-61) e Santarossa, autore della tripla partita a 59” dalla fine e mvp del match con 13 punti, 12 rimbalzi e 20 di valutazione.

In doppia cifra anche capitan Murta (15 punti e 10 rimbalzi), Castagnetti (12 con 3 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist) e Bergamaschi (11). “Vittoria importante” il commento di coach Gianpiero Bertetti “ottenuta grazie a un ultimo quarto difensivamente perfetto. I ragazzi sono stati bravi a tenere i nervi saldi nei momenti di difficoltà. È un successo pesante per la classifica, ma con 19 partite ancora da giocare tutto è in gioco e dovremo continuare a giocare con la massima determinazione contro tutte le avversarie”. Il prossimo turno vedrà il Fanton Teens Cossato affrontare Saluzzo venerdì 13 alle 21,15 al Pala BonPrix.

VERCELLI RICES-FANTON TEENS COSSATO 62-70 (17-16; 31-34; 52-52).

Cossato. Dotti 5, Murta 15, Maffeo 6, Santarossa 13, Castagnetti 12, Bergamaschi 11, Alberto 6, Squizzato, Cerri, Chiavassa 2, Guelpa, Corongiu ne. Allenatore: Gianpiero Bertetti.