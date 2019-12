Domenica nera per Biellese e Fulgor Valdengo

Giornata nera per le squadre biellesi impegnate in Eccellenza. Nel turno odierno, la Biellese esce sconfitta al Pozzo La Marmora col punteggio finale di 2 a 1: al vantaggio iniziale ospite targato De Bonis, i lanieri hanno riacciuffato il pari con Bottone nel finale di primo tempo. Ad inizio ripresa il Borgaro Nobis si riporta in vantaggio con Orofino frenando le ambizioni dei bianconeri, ora fermi al settimo posto, a quattro lunghezze dalla zona play off.

Si aggrava la situazione del Valdengo, sempre fanalino di cosa e superato questa volta dal centro decisivo di Colombo della Ro. Ce. Decima sconfitta stagionale, la quarta di fila, per una stagione che non riesce ancora a svoltare per il meglio.

Risultati del 13° turno

Accademia Borgomanero vs La Pianese 1-2

Alicese Orizzonti vs Aygreville 1-2

Borgovercelli vs Città di Baveno 1-0

FR Valdengo vs Ro. Ce. 0-1

La Biellese vs Borgaro Nobis 1-2

Pont Arnad Evanco vs Rivoli 4-0

Pro Eureka vs Oleggio 1-1

Stresa vs LG Trino 1-2

Classifica

Aygreville 29

Borgovercelli 27

Ro. Ce. 25

Borgaro Nobis 23

La Pianese 22

Pont Arnad Evanco 21

La Biellese e Alicese Orizzonti 18

Stresa e Città di Baveno 15

Accademia Borgomanero 14

LG Trino 13

Oleggio, Pro Eureka e Rivoli 12

FR Valdengo 9