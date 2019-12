Che grinta Ilario Ormezzano, torna al successo dopo due ko di fila

Dopo due ko di fila, torna al successo l'Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese. Davanti al proprio pubblico, il team Barazzotto supera con un perentorio 3 a 0 la Polisportiva Venaria portandosi al secondo posto nel girone con 16 punti (insieme al Rabino Val Chisone), a soli due lunghezze dalla capolista Alicese Santhià.

“È stata una gara ricca di soddisfazioni – analizza Barazzotto – Non è mai facile ripartire dopo alcune sconfitte ma i ragazzi sono stati bravi a crederci. Segnali positivi li ho ricevuti in difesa e nella fasi di contrattacco. Forse, è mancata un po' la battuta ma nel complesso sono felice della prestazione corale”. Sugli scudi, Ricino e il libero Vicario, ad alti livelli, specialmente in ricezione. E all'orizzonte, PVL Cerealterra e Altiora per concludere al meglio il 2019. “Due gare insidiose – precisa il coach biellese- da non sottovalutare assolutamente”.

Ilario Ormezzano Sai Spb – Polisportiva Venaria 3-0

Parziali: 25/18; 25/20; 25/17.

Ilario Ormezzano Sai Spb: Marchiodi 5, Guala 12, Gallo 8, Ricino 14, Bagnasco 4, Frison 4, Vicario (L). A disposizione: Rastello, Silvestrini, Brusasca. All. Barazzotto.