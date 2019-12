Carattere Virtus Biella, primo punto in trasferta. Sotto di due set rimonta e in Sardegna finisce 3-2

Ancora questioni di dettagli ma il "peccato" oggi è più che mai d'obbligo. Per il carattere dimostrato in campo la Prochimica Virtus Biella torna a casa con buone sensazioni, tanto cuore e il primo punto conquistato in trasferta. A Palau vince la squadra di casa 3-2 dopo cinque set tiratissimi. Abbiamo scritto prima "peccato"...eh sì perchè in Sardegna la squadra è andata veramente vicina al colpaccio che peraltro sarebbe stato meritatissimo. Al quinto sul 14-12 bisogna avere la forza di chiudere ma l'affanno e il guizzo d'orgoglio ha permesso la rimonta delle "verdi" di casa. Una cosa è certa: un elogio sicuramente fa fatto per la grande rimonta delle nerofucsia. Sotto 2-0 hanno iniziato a macinare punti con Ilaria Anello, Fragonas, Diego e Fornara.

Il muro è stato decisivo per tutto il terzo set. Una piccola menzione credo vada fatta stasera anche a Frascarolo: entrata in battuta al tie break ha piazzato un ace e un'altra palla velenosa per i due punti consecutivi e Ilaria Anello utilizzata nella starting six e in tutti i set per un totale di 10 punti. Insomma, nonostante i tanti, troppi cerotti che ha la squadra, un punto a Palau oltre ad essere importante per la classifica e fondamentale per il morale, per la consapevolezza dei propri mezzi. Brave ragazze, avanti per questa strada. Noi lo sappiamo che siete più forti anche di tutte le traversie. E ora il microfono stasera è tutto per Ilaria Anello gettata nella mischia da coach Venco come opposto, un ruolo, ricordiamo, non suo.

"Una partita giocata sempre punto a punto. Sotto due a zero non abbiamo mai smesso di crederci. Per me la partita finisce solo all'ultimo pallone. La battuta non ha funzionato come volevamo e dovevamo, troppi errori forse dovuti alla lunghissima trasferta e al pallone diverso. A parte questo siamo molto soddisfatte per questo nostro primo punto conquistato fuori dal PalaSarselli. Questa trasferta più lunga significherà pur qualcosa...per noi non era solo una gita in Sardegna, volevamo dimostrare che siamo capaci di giocare bene anche fuori casa".

Capo d'Orso Palau-Prochimica Virtus Biella 3-2 (25-22, 25-21, 16-25, 23-25, 17-15)

Tabellini Virtus Biella: Ilaria Anello 10, Letizia Anello 10, Mariottini 2, Baratella (L), El Hajjam 1, Walther 5, Frascarolo 1, Fragonas 14, Diego 18, Zecchini, Venco, Mainini (L), Fornara 17. All. Venco.

Altri risultati 8^ Giornata Campionato Serie B1 Girone A: Albese-Parella 3-0, Igor Trecate-Acqui Terme 3-2, Re Marcello-Esperia Cremona 0-3, Don Colleoni-Picco Lecco 0-3, Lilliput-Alsenese 1-3, Riposa: Costa Volpino.

Classifica: Picco Lecco 20, Albese 17, Esperia Cremona 14, Lilliput 14, Costa Volpino 12, Acqui Terme 12, Don Colleoni 11, Igor Trecate 10, Capo d'Orso 10, Re marcello 8, Prochimica Virtus Biella 8, Alsenese 8, Parella 0.