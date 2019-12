Bella vittoria per Botalla TeamVolley, 3-1 a Lessona

Ci voleva una bella vittoria per ridare un po’ di morale al Botalla Formaggi TeamVolley. Contro Sangip le giovani biancoblù offrono una buona prestazione corale e incamerano tre punti fondamentali. Finisce 3-1 (27-25, 25-17, 22-25, 25-23). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Rebecca Melotti opposta, Levis e Silvestrini attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Perucca centrali, alternanza tra i due liberi, con Fantini impiegata in ricezione ed Ippolito in difesa.

Al rientro tra le mura amiche del palazzetto di Lessona le biancoblu ritrovano attenzione e aggressività in tutti i fondamentali e lottano alla pari con le torinesi per tutto il primo set, in cui però sul 19 pari Sangip allunga e si procura tre set ball sul 21-24, ma il Teamvolley non demorde e con un gran recupero, prima impatta, quindi annulla un altro set point sul 24-25, per aggiudicarsi la frazione per 27-25. Ancora equilibrio nel secondo set: le due squadre viaggiano a braccetto fino al 14 pari, poi due buoni turni al servizio del TeamVolley scavano il divario che Sangip non riesce più a colmare e per 25-17 si chiude anche il secondo parziale a favore delle biancoblù.

Il canovaccio della partita prosegue con le due squadre sempre vicine nel punteggio: sul 19 pari sono questa volta le torinesi a portarsi avanti e a chiudere la frazione per 25-22. Quarto set che diventa fondamentale per il Botalla Formaggi che se vuole conquistare bottino pieno deve stringere i denti. La fatica inizia a farsi sentire, ma ancora una volta le giocatrici di casa sono brave a restare vicine nel punteggio anche nei momenti difficili, arrivando ad un finale in volata, in cui ha la meglio Botalla per 25-23 che può esultare per la terza vittoria stagionale.

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – SANGIP 3-1

Parziali: 27-25, 25-17, 22-25, 25-23

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 2, Lorenzon 0, Silvestrini 9, Caratti 0, Levis 14, Melotti Rebecca 25, Bognetti n.e, Rastello 0, Melotti Rachele 4, Perucca 6, Caramori n.e, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.