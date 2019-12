Basket femminile, la Bfb under 16 stecca con Arona

Alla fine del match c'erta tanta delusione sui volti delle ragazze dell'Under 16 del Basket Femminile Biellese. Si sapeva che la sfida con Arona non sarebbe stata una passeggiata, ma dopo le sontuose prestazioni delle ultime giornate c'era un certo ottimismo. Entrambe seconde, nessuna voleva perdere terreno con la capolista Ivrea, ma una delle due avrebbe dovuto cedere la piazza d'onore. Purtroppo, al termine di un incontro dalle tante sfaccettature, le padrone di casa laniere hanno dovuto cedere 59 a 57.

La partenza biellese è uno sprint. In un amen il vantaggio sale a 6 punti, ma, forse convinte di una partita in discesa, le ragazze di coach Antona spengono la luce. Troppe palle perse e facili canestri sbagliati permettono alle ospiti di recuperare e passare in vantaggio. Nulla è compromesso e il primo quarto si chiude sul 13 pari. Nella seconda frazione ci si attende una reazione biellese, ma purtroppo le biellesi appaiono distratte e soffrono la fisicità delle avversarie. Arona scappa ma l'orgoglio delle padrone di casa le fa restare in scia. Anche dopo l'intervallo lungo la musica non cambia. Solo nell'ultimo periodo Zanfrolini e compagne si svegliano dal torpore. Recuperano alla grande e si portano fino al +8. Piano piano Arona riduce le distanze e si entra nell'ultimo minuto con Biella avanti 55 a 50. Ma qui succede l'impensabile. Mentre Arona non sbaglia nulla, le laniere vanno in panico. Subiscono in un minuto nove punti e solo due liberi di Zanfolini riducono il margine di sconfitta. Biella ha ancora negli ultimi secondi la palla per una tripla, ma l'ansia ha il sopravvento, viene mal gestita e l'occasione sfuma. Un vero peccato perchè Biella, pur giocando una delle partite più brutte della stagione e sbagliano canestri sia dalla media che sotto il tabellone, per non parlare dei liberi, cede di misura alla seconda forza del campionato. Si è avuta l'impressione che potesse essere una gara alla portata. Forse le biellesi hanno patito la fisicità delle avversarie, sicuramente meno preparate tecnicamente. Questo può essere di buon auspicio per ribaltarla al ritorno.

"Questa sconfitta può essere salutare" è ottimista coach Antona "Dopo le belle prestazioni delle ultime partite, ritorniamo con i piedi per terra. Queste partite insegnano molto perchè le nostre ragazze non sono abituate a finali così incandescenti. Possiamo dire che questa partita l'abbiamo persa noi" La settimana prossima si vedrà subito se la lezione è servita. Ancora una partita difficile con l'altra seconda delle classe, Reba Torino.

BFB U18 - ARONA: 57 - 59.

Bfb: D'Amco, Zanforlini 19, Simonetti 6, Gentile, Arco 7, Antonello ne, Habti 9, Peron 11, Peretti 5. All. Antona