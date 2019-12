Sgarbi in difesa di Corradino indagato per peculato: “Un sindaco è sempre in servizio. Non timbra il cartellino"”

Boccata d'ossigeno per Claudio Corradino: il parlamentare e critico d'arte Vittorio Sgarbi scende in campo e difende il sindaco di Biella, dopo la vicenda che lo vedrebbe indagato dalla Procura per peculato d'uso(leggi qui). Attraverso la sua pagina Facebook, Sgarbi ha pubblicato una nota ufficiale in sostegno del primo cittadino leghista che recita: “Chi stabilisce quando un sindaco è in servizio e quando non lo è? Un sindaco è sempre in servizio, h24. Non è un dipendente pubblico che timbra il cartellino e deve svolgere le canoniche 8 ore di lavoro. Gli eletti non sono dipendenti pubblici. Pure uno studente delle elementari comprende questa differenza! E' una contestazione ridicola e contro ogni logica”.

Il noto opinionista televisivo si domanda se “vogliono in questo modo far pagare al sindaco di Biella la mancata cittadinanza onoraria alla Segre?”. E prosegue: “Sono indagini fondate sul nulla. Uno sperpero di danaro pubblico. Con tutte le gravi emergenze di criminalità che ci sono in Italia, impegnare magistrati per indagini così ridicole, è un danno erariale. Mi chiedo inoltre: chi controlla il lavoro dei magistrati? Per queste ragioni lunedì mattina presenterò un esposto al Csm”.