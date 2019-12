Corradino indagato, anche De Lima (PD) chiede le dimissioni

Riceviamo e pubblichiamo:

"Triste che Biella, città Medaglia d’oro per la Resistenza e Città Creativa Unesco, venga dileggiata su tutti i giornali, online e non, per presunti comportamenti scorretti di chi dovrebbe avere l’autorevolezza necessaria per guidare la città. Dopo il grave rifiuto della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre, dopo il ribaltamento della decisione avvenuto per la figuraccia e le forti pressioni fatte dalle opposizioni, ci troviamo nuovamente ad un fatto, se dimostrato, increscioso: un uso improprio di un bene comune, dando dimostrazione di uno spregio delle regole di convivenza civile, legalità e correttezza. Aspettiamo l’esito della magistratura, procederemo nel caso a chiedere, a gran voce, con tutti coloro che lo riterranno appropriato, le dimissioni di questo sindaco e di questa giunta".