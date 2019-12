Da Cossato alla Svizzera tedesca: gli studenti del Liceo in visita ai Mercatini di Natale FOTO

Come ogni anno, il 7 dicembre ha avuto luogo l'uscita giornaliera per permettere agli studenti di tedesco del Liceo del Cossatese e Vallestrona di vivere l'esperienza unica e indimenticabile che è rappresentata dalla visita ai Mercatini di Natale: questa volta destinazioni erano Lucerna ed Einsiedeln.

Una gita per offrire non solo ai ragazzi, ma anche ai professori, l'occasione di sperimentare personalmente l'atmosfera natalizia dei Mercatini nei luoghi dove la tradizione ha avuto origine. Allestiti per celebrare l'avvento sono caratterizzati da decorazioni adatte al periodo dell'anno, prodotti gastronomici locali, souvenir, piccoli oggetti regalo mentre le strade si colorano con addobbi e illuminazioni e l'atmosfera viene allietata da musica e canti natalizi. La breve durata della gita è dipesa dalla mancanza del ponte dell'8 dicembre, ma ha portato con sé una serie di ricordi ed emozioni che hanno fatto dimenticare con facilità la levataccia, il freddo e la stanchezza di fine giornata.

Infatti, la maggior parte delle persone che vi partecipano – tra studenti ed esterni – prende parte all'uscita dell'anno successivo. Inoltre, da quanto ci è stato comunicato dalla Prof.essa Bonamore, coordinatrice della gita, il viaggio ha permesso di rafforzare il rapporto che intercorre tra ragazzi e insegnanti rinsaldando lo spirito di appartenenza all'Istituto.