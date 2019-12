Valsessera: si presenta il libro del sacerdote scrittore

"A zonzo per il Vangelo di Matteo" è il nuovo libro di monsignor Alberto Albertazzi, parroco di Crevacuore, Guardabosone, Ailoche e Caprile. La presentazione si terrà a Crevacuore il 13 dicembre alle 18 alla locanda dei mercanti in piazza Vittorio.

"A zonzo per il Vangelo di Matteo" é un'ottima occasione per imparare e divertirsi assieme. In questo libro don Albertazzi raccoglie una serie di commenti al Vangelo di Matteo, nulla di dottrinale e sistematico, ma numerosi sono i riferimenti alla vita di tutti i giorni con uno stile brillante come quello fatto apprezzare in occasione dello "Zibaldino", altra pubblicazione del sacerdote.

Seguirà la cena con don Alberto a 20 euro. Prenotazione gradita allo 015.0998211. Oppure via whatsapp al numero 3393402026.